Calciomercato Juventus, Allegri lo silura: bocciatura shock per il 9

Calciomercato Juventus, Allegri lo silura: bocciatura shock per il bomber.

Nonostante i diversi arrivi in casa Juventus, il lavoro della dirigenza bianconera non è ancora completo poiché per poter arrivare alla rivoluzione prospettata c’è la necessità di chiudere quantomeno ancora un paio di colpi in altri reparti in cui la società e l’allenatore hanno riconosciuto carenze ben evidenti.

A parte l’intricatissima situazione riguardo de Ligt, il reparto in cui la “Vecchia Signora” ha necessità di portare alla Continassa qualche altro giocatore è quello dell’attacco. Infatti, a parte il giovane e talentuoso Vlahovic, che tra l’altro è stato preso a metà stagione, è un fatto risaputo che nello scorso campionato la Juventus abbia fatto molta fatica nelle realizzazioni e, per questo, trovare un attaccante che possa fare da vice del serbo, e magari dare esperienza e personalità al gruppo, è diventata senza dubbio una priorità. Tra i nomi che si sono fatti nelle scorse settimane ci sono diversi calciatori, più o meno giovani, come il “Cholito” Simeone, Edin Dzeko, un ritorno di Morata, Marko Arnautović e così via. Proprio uno di essi, stando a quanto dichiarato a CMIT TV, sarebbe stato totalmente scartato da mister Allegri.

Calciomercato Juventus, Allegri boccia Arnautovic: non è lui il prescelto

A dichiarare quanto appena esposto è stato il giornalista Ivan Zazzaroni, che ha inoltre aggiunto che anche l’amministratore delegato dei felsinei sarebbe contrario ad una partenza dell’austriaco e ne avrebbe confermato la permanenza a Bologna, per cui è possibile concludere definitivamente che non sarà Marko Arnautovic a ricoprire il ruolo da vice Vlahovic nella prossima stagione. Archiviato quindi il caso, Cherubini & Co. dovranno ripiegare su un altro nome per il quale abbiano però già ricevuto il nulla osta dal “conte Max”.