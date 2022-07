Calciomercato Juventus, de Ligt al Bayern Monaco: ecco la data

Calciomercato Juventus, spunta la data per il passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco.

Il nome del difensore olandese resta certamente uno di quelli maggiormente chiacchierati in questa campagna acquisti e, soprattutto, quello in grado di catalizzare o partecipare ad un gioco di incastri in difesa coinvolgenti plurime realtà italiane e non solo.

Il passaggio di Kouibaly al Chelsea non solo costringe il Napoli a cercare un nuovo e valido alter-ego del senegalese ma porterà anche la stessa Vecchia Signora a fiondarsi su nuovi profili in caso di concretizzantesi passaggio di De Ligt all’estero. Seguito anche dagli stessi Blues, il futuro dell’olandese appare dallo scorso maggio come un autentico tabù, a causa di quelle ormai note dichiarazioni che hanno lasciato intendere come ci sia più di qualche ingrediente per assistere alla separazione delle parti in causa.

Calciomercato Juventus, spunta la data per De Ligt al Bayern Monaco

Senza soffermarci troppo su quello che sarà il “poi”, successivo ad un ipotetico scenario di sortita dell’ex Ajax, ci limitiamo qui ad evidenziare come sembrino essersi pian piano incastrati i vari tasselli per assistere all’uscita del talentuoso classe ’99.

Rientrati gli interessi nobilissimi della Premier League, non in grado di assecondare completamente le richieste economiche della Juventus, il club adesso maggiormente vivo sulle sue tracce sembra essere il Bayern Monaco, complice un incontro alla luce del sole avvenuto la scorsa settimana tra le due dirigenze.

Il gap di vedute e di valutazioni resta ma, comunque, la volontà di tutte le parti in causa è quella di chiudere, a partire dallo stesso giocatore. In particolar modo, secondo Sky Germania, filtra un certo ottimismo e il difensore potrebbe raggiungere i bavaresi per il ritiro negli USA tra il 18 e il 24 luglio. Questione di giorni, insomma.