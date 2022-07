Calciomercato Juventus, “sta facendo di tutto”: accordo de Ligt

Cosa bolle in pentola nel calciomercato della Juventus? Superata la metà di luglio adesso manca meno di un mese al via del campionato.

La missione di Allegri e dei suoi ragazzi è quella di riportare il club bianconero in cima alla classifica di serie A e ad essere protagonista in Europa. Per questo motivo la dirigenza, dopo aver ingaggiato Paul Pogba e Angel Di Maria, è ancora alla ricerca di altri tasselli importanti in tutte le zone del campo.

I tifosi sono però preoccupati dal futuro di de Ligt. L’olandese ha intenzione di cambiare aria e tentare una nuova avventura calcistica. Dopo il Chelsea si è fatto avanti con prepotenza il Bayern Monaco. Accordo però non trovato e trattativa che vive una fase di stallo. Non il massimo, anche perchè in caso di partenza dell’olandese la Juve dovrà avere subito pronto il suo sostituto.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di de Ligt

C’è una trattativa aperta che però potrebbe sbloccare proprio l’affare de Ligt. Il Barcellona e il Bayern Monaco infatti sembrano vicini all’accordo per il trasferimento del bomber Lewandowski in blaugrana. Un affare che porterebbe nelle casse dei tedeschi circa 50 milioni di euro. Lunedì giornata chiave.

Una somma che potrebbe consentire al club bavarese di alzare l’offerta fatta alla Juventus per arrivare proprio a de Ligt, che continua ad essere uno degli obiettivi primari del Bayern. I bianconeri non molleranno sul prezzo: se l’offerta non sarà congrua si cercherà di trattenere l’ex Ajax, pedina molto importante nello scacchiere di Allegri. Come riferito da Sky De, fino ad ora la Juventus e il Bayern non hanno ancora trovato un accordo totale, anche se il giocatore ha l’intesa con il Bayern. Dopo aver completato la cessione di Lewandowski, l’obiettivo di Salihamidzic è quello di sistemare al più presto il fronte de Ligt, per il quale sta provando in tutti i modi a trovare un accordo.