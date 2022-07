Calciomercato Juventus, il nuovo bomber arriva gratis. Ecco quando, c’è la data.

In una fase attualmente dominata da voci inerenti possibili colpi in difesa, non sfuggano le non poche novità interessanti plurime realtà del nostro campionato e riguardanti anche il reparto offensivo.

Dopo una prima fase di mercato dominata da tante voci proprio sulla regione offensiva, il rischio che lo scenario De Ligt e il suo intersecarsi con altri fattori porti a sottovalutare le mosse della dirigenza sabauda in attacco resta molto alto.

In realtà, la nostra Serie A è ancora alle prese con una dialettica endogena per Paulo Dybala e attualmente riguardante Napoli e Roma ma potenzialmente ancora coinvolgente la stessa Inter e un Milan rimasto per ora in sordina.

Calciomercato Juventus, addio e ritorno immediato: spunta la data per Morata

Focalizzandoci però sul solo mondo Juventus, evidenziamo qui come, dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, Allegri dovrà necessariamente ricevere anche ulteriori rinforzi. Il Fideo ha sicuramente le qualità e le caratteristiche per ovviare all’importante vuoto lasciato da Dybala ma è altrettanto giusto evidenziare come ci siano ulteriori questioni da risolvere in quel di Torino.

A partire dallo scenario legato alla ricerca di un vice Vlahovic che, dopo il ritorno di Morata all’Atletico Madrid, potrebbe essere individuato proprio nel numero 9 ex Real, per la terza volta nella sua carriera potenzialmente coinvolgibile in un’operazione che lo riporterebbe all’ombra della Mole Antonelliana.

Che lo spazio per lui tra le fila dei Colchoneros sia pochissimo non è di certo un segreto, così come non è un segreto che Allegri e il mondo Juventus tutto sia legato ad Alvaro da un sentimento di stima e fiducia reciproca, umana prima che tecnico-tattica.

Su questo fronte, dunque, non sfugga quanto si legge oggi su “La Stampa” relativamente ad uno scenario che fino a qualche giorno fa non sarebbe stato nemmeno ipotizzato e che ora assume invece i contorni della fattibilità e della convenienza.

La data della possibile svolta potrebbe essere proprio quella del 7 agosto, quando in quel di Tel Aviv Simeone e Allegri si incontreranno per l’ultima amichevole dell’estate. Quale occasione migliore per intensificare i dialoghi con Andrea Berta, ricominciati proprio in questi giorni per valutare le condizioni di un ritorno immediato?