Calciomercato, il Bayern scherza per de Ligt e la Juve reagisce: firma fino al 2025

Si entra nel vivo del calciomercato estivo man mano che passano i giorni con la Juventus che ha ancora tante trattative aperte.

La società bianconera lo ha dimostrato con i colpi Di Maria e Pogba: vuole tornare presto a vincere e quindi ha intenzione di rinforzare la squadra. Sia con grandi campioni che siano magari un po’ più avanti con l’età e che quindi abbiano grande esperienza a livello internazionale. Sia con calciatori giovani che possono essere per i prossimi anni la colonna della squadra di Allegri.

Nelle prossime settimane dunque i tifosi si aspettano altri movimenti in entrata. C’è ancora la difesa da sistemare e anche negli altri reparti ci sarà senz’altro qualche arrivo. Agli acquisti ovviamente saranno contrapposte le cessioni, necessarie per tenere in equilibrio il bilancio e il monte ingaggi.

Calciomercato Juventus, per de Ligt rinnovo e aumento dell’ingaggio

Si sta parlando tanto negli ultimi giorni della possibile partenza di de Ligt, attirato dalle sirene del Bayern Monaco. Il club tedesco – come spiega la Gazzetta dello Sport – ha offerto 60 milioni di euro più 10 di bonus per il centrale ex Ajax ma la Juventus ha risposto picche. Non scenderà sotto i 90 milioni di euro. Considerando anche il fatto che trovare un sostituto adesso è molto oneroso (Kimpembe e Pau Torres le prime alternative) il club bianconero è pronto a percorrere un’altra strada. Vale a dire offrire a de Ligt un rinnovo per un altro anno, fino al 2025, pareggiando l’offerta economica dei tedeschi. Ovvero 12 milioni di euro a stagione. Una offerta che blinderebbe il calciatore almeno per un altro anno, rinviando l’eventuale partenza alla fine di questo campionato.