Calciomercato Juventus, vola in Austria: addio con formula creativa

Il calciomercato della Juventus continua a raccogliere voci e anche questa domenica non fa eccezione. Ecco le ultime novità in casa bianconera.

La società bianconera si sta impegnando molto in questa fase per cercare di trovare al più presto i rinforzi richiesti da mister Allegri per poter completare la sua rosa. Calciatori che dovranno far si che la Juventus possa lottare per lo scudetto e per un posto importante in Europa.

Tuttavia il club non deve impegnarsi solo sul fronte acquisti ma anche su quello delle cessioni. Ci sono diversi elementi che non rientrano nei piani di Allegri e che saranno ceduti per far cassa, oltre che per abbattere il monte ingaggi. Calciatori che non sono solo della prima squadra ma anche delle altre rappresentative bianconere.

Calciomercato Juventus, Anzolin si accasa al Wolfsberger

Continua dunque ad essere sfoltito il numero di giocatori sotto contratto con il club bianconero. Come riporta infatti su Twitter il giornalista Giovanni Albanese sta per arrivare in casa Juventus un’altra cssione.

Un altro giovane è prossimo a lasciare definitivamente la #Juventus: Matteo #Anzolin, laterale classe 2000. È a un passo dal #Wolfsberger, club della Bundesliga austriaca: la #Juve si riserverà una percentuale del valore riconosciuto in caso di rivendita futura. #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 16, 2022

Il laterale Matteo Anzolin, classe 2000, sta infatti per accasarsi in Austria al Wolfsberger. Squadra di buon livello che è stata protagonista anche in Europa negli ultimi anni. Al club bianconero verrà riconosciuta una percentuale legata in caso alla sua futura rivendita.