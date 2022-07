Calciomercato, Juventus sorniona: de Ligt e l’ennesimo ribaltone shock

Calciomercato, la Juventus e i segnali per de Ligt che non passano affatto inosservati: colpo di scena sul futuro dell’olandese.

Il futuro di de Ligt continua a tenere banco in casa Juventus, e non potrebbe essere altrimenti, visto che dalla cessione dell’olandese, i bianconeri sperano di incamerare almeno 90 milioni di euro, che verrebbero subito reinvestiti per rinforzare settori del campo strategici.

Tuttavia, la cessione del gigante ex Ajax non è considerata prioritaria: o meglio, la Juventus non ha alcuna urgenza di cedere uno dei suoi gioielli più luccicanti. Ragion per cui, Arrivabene non vuole farsi prendere per il collo dal Bayern Monaco, che pure è approdato in grande stile a Torino, con tanto di blitz ufficiale. I bavaresi, però, hanno messo sul piatto una prima offerta da 60 milioni di euro più bonus: cifra considerata troppo bassa dalla “Vecchia Signora”, che non si smuovono dalla richiesta iniziale, con la possibilità, per giunta, di rinnovare il contratto del difensore, in scadenza nel 2024. Questo è lo scenario paventato da “La Stampa”, che svela come la “Vecchia Signora” non abbia ancora perso le speranze, su una possibile clamorosa permanenza di de Ligt: il Bayern Monaco conferma pubblicamente di aver trovato un accordo con il giocatore, che però la Juve potrebbe anche decidere di togliere dal mercato, nel caso in cui non arrivassero offerte soddisfacenti. Staremo a vedere ciò che succederà.