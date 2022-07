Calciomercato Juventus, ultim’ora BILD: “Accordo totale per de Ligt”

Calciomercato Juventus, accordo con il Bayern Monaco per de Ligt: l’offerta dei bavaresi è stata accettata, e il centrale olandese saluta i bianconeri.

La notizia era nell’aria, sta per arrivare anche l’ufficialità: de Ligt sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. L’accelerata decisiva di quest’oggi ha portato prima ad un avvicinamento sensibile tra le parti, e poi alla definitiva fumata bianca: come riportato dalla BILD, la Juventus e il Bayern hanno praticamente raggiunto l’ accordo totale per il trasferimento del difensore olandese ai bavaresi.

Il rilancio del club tedesco – che ha da poco concluso l’operazione Lewandowski – ha fatto la differenza: de Ligt si trasferirà in Bundesliga a fronte di un’operazione da circa 85 milioni di euro (di cui 75 di parte fissa, ed altri 10 legati a bonus vari). Dopo la fase di stallo registrata nei giorni scorsi, è arrivato lo sprint decisivo che ha portato alla fumata bianca definitiva. Staremo a vedere, ora, su quali obiettivi deciderà di catapultare la propria attenzione la compagina bianconera, che oltre all’acquisto di un difensore centrale potrebbe decidere di virare con decisione anche su Nicolò Zaniolo, per il quale la Roma non si schioda da una valutazione di 50 milioni di euro. De Ligt-Bayern: è fatta. Via all’effetto domino…