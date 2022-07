Calciomercato Juventus, il futuro si decide dopo la tournée

Il calciomercato della Juventus continua a raccogliere voci e rumors riguardo colpi da mettere a segno. Ma non solo: si guarda al futuro.

La campagna acquisti della formazione bianconera è iniziata con i colpi Pogba e Di Maria e proseguirà nel corso dei prossimi giorni con sicuri altri innesti in tutti i reparti. L’obiettivo è quello di completare la rosa il prima possibile, magari prima dell’inizio del campionato fissato nel giorno di Ferragosto contro il Sassuolo.

Nello stesso tempo però si deve guardare anche alle cessioni, volte ad alleggerire il monte ingaggi. Ma ci sono anche delle valutazioni da fare riguardo quei giocatori che sono di proprietà del club ma che potrebbero proseguire altrove la loro carriera per accumulare minuti nelle gambe. Tanto lavoro da fare dunque per Cherubini e il suo staff, che tuttavia non sembrano avere particolare fretta.

Calciomercato Juventus, Fagioli e il contratto da rinnovare

Come riporta La Gazzetta dello Sport tra i giocatori che saranno valutati nel corso di questa tournee c’è anche Nicolò Fagioli, centrocampista molto stimato da Allegri e dalla dirigenza bianconera. Una valutazione che riguarderà il futuro del playmaker, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Non c’è alcuna fretta, in ogni caso, l’intenzione del club dovrebbe essere quella di sottoporre un nuovo accordo a lunga scadenza al calciatore. Poi dopo la tournee Allegri dovrà prendere una decisione: farlo rimanere aggregato alla prima squadra oppure decidere di prestare il giocatore ad un altro club dove magari poter giocare con maggiore continuità per far emergere il suo talento.