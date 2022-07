Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Zaniolo: appuntamento e firma

Calciomercato Juventus, è cambiato tutto sul fronte Zaniolo: l’appuntamento che potrebbe suggellare la svolta a sorpresa.

Fino a pochi giorni fa, il trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus sembrava sul punto di potersi concretizzare da un momento all’altro. Complice lo stallo nell’affare de Ligt, però, e i segnali importanti lanciati da tutto il mondo Roma all’indirizzo nel “bimbo d’oro”, occhio alle possibilità di un ribaltone.

Ne dà notizia il direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, che svela come, ad oggi, non esista alcuna trattativa concreta per la cessione dell’esterno giallorosso. Zaniolo, ribadiamolo, è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024: fino a questo momento, le trattative per il prolungamento dello stesso non sono andate a buon fine, ma a settembre le parti potrebbero riaggiornarsi, e provare a trovare un punto d’incontro per il rinnovo, scenario che fino a poche settimane fa sembrava assolutamente utopistico. Ricordiamo come i capitolini fino a questo momento non si siano schiodati dalla richiesta iniziale di 50 milioni di euro, non aprendo all’inserimento di contropartite tecniche: si potrebbe ragionare, tutt’al più, ad una formula creativa, ma la Juve sta temporeggiando, preferendo concentrare le proprie attenzioni su altri settori del campo.