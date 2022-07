Calciomercato Juventus, batticuore Bremer: 40 milioni ed Inter KO

Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco in questa fase con alcuni possibili movimenti all’orizzonte per i bianconeri.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che la Juve dovrà effettuare diversi movimenti anche in difesa. Dove c’è da trovare l’erede di Chiellini e anche quello di de Ligt. Ormai sul futuro del calciatore olandese sembrano esserci pochi dubbi, visto che il Bayern Monaco è pronto a offrire la cifra richiesta dai bianconeri per lasciare partire l’ex Ajax.

Arriverà un tesoretto importante da poter reinvestire, anche se Allegri perderà una delle colonne della sua squadra. Giocatore non facile da rimpiazzare. Il club sta valutando diverse alternative, ma nelle ultime ore pare aver deciso.

Calciomercato Juventus, alzata l’offerta per arrivare a Bremer

Per sostituire l’olandese la Juve vuole puntare su Bremer del Torino, per il quale però si trova in una posizione “di rincorsa” visto che l’Inter è sulle tracce del brasiliano ormai da tempo. I nerazzurri però non hanno chiuso l’affare con il Torino e i bianconeri adesso stanno tentando il sorpasso.

Come ha spiegato la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle su Twitter, la Juventus ha alzato la posta ed è in pressing per Bremer. Alzata l’offerta di ingaggio al giocatore e anche quella al Torino per il suo cartellino, mettendo sul piatto 35 milioni di euro più cinque di bonus. Serviranno per convincere i granata e il calciatore? La risposta definitiva non dovrebbe tardare ad arrivare, i prossimi saranno giorni davvero bollenti.