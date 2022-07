Calciomercato Juventus, Bremer e l’indizio bomba: “È imminente”

Calciomercato Juventus, in attesa dell’esito dell’incontro tra l’Inter e il Torino il giocatore si sta allenando a parte nel ritiro granata.

L’indizio più interessante, finora, l’ha inconsapevolmente regalato Ivan Juric. L’allenatore del Torino, come riportato oggi da diversi organi di stampa, non sarebbe per nulla soddisfatto di come i dirigenti granata stiano agendo sul mercato. Dopo aver perso Belotti e i vari Pobega, Ansaldi e Mandragora, potrebbe presto dover salutare anche uno dei pilastri dell’ultima stagione. Quel Gleison Bremer che a detta di tutti, addetti ai lavori e non, è stato il miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A.

Chi in questi giorni ha frequentato il ritiro austriaco dove il Torino ha scelto di preparare la nuova stagione riferisce di un Juric furente per quello che sta accadendo. L’addio, ormai inevitabile, di Bremer è un po’ la goccia che rischia di far traboccare il vaso. Lo stesso giocatore, conteso da Inter e Juventus, si sta allenando a parte, con il cosiddetto gruppo B. Un segnale inequivocabile secondo il giornalista Luca Momblano, che a Juventibus ha cercato di interpretare questa decisione: “Non si allena con il gruppo perché è imminente la sua cessione”, ha spiegato durante la diretta Twitch del network bianconero.

Calciomercato Juventus, il brasiliano ha le valigie in mano

Bremer sa che la sua avventura granata è agli sgoccioli, ma non conosce ancora quale sarà la sua prossima destinazione. La Juventus intanto sembra aver sorpassato i rivali nerazzurri, che in serata incontreranno i dirigenti del Torino per attuare la contromossa. Il brasiliano ha da tempo un accordo con l’Inter e l’amministrato delegato Beppe Marotta cercherà di farlo valere all’interno della trattativa.

La Signora però ha appena ceduto Matthijs de Ligt al Bayern Monaco – manca solo l’ufficialità – e adesso ha molte più frecce nella sua faretra per convincere il Toro ad accettare la sua proposta. Discorso diverso per l’Inter, che non ha ancora venduto Skriniar al Psg e propone il prestito con obbligo di riscatto più il cartellino del giovane Casadei.