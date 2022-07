Calciomercato Juventus, l’ultimo regalo di Dybala: freccia “letale” per Allegri

Il calciomercato della Juventus si ritrova ad una fase cruciale quando ormai manca meno di un mese all’inizio della prossima serie A.

Le trattative dei bianconeri sono imbastite da tempo. E dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria adesso il club deve cercare di stringere per far sì che mister Allegri possa avere altri rinforzi nel minor tempo possibile. All’orizzonte c’è il debutto contro il Sassuolo e bisogna farsi trovare pronti.

Adesso la priorità della società sembra riguardare la difesa, anche perchè la cessione di de Ligt al Bayern Monaco sembra essere davvero ad un passo. Bisognerà cercare al più presto i suoi sostituti. Ma allo stesso tempo bisognerà guardare anche a come rinforzare gli altri settori.

Calciomercato Juventus, per Zaniolo si punta a riaprire la trattativa

C’è un giocatore che continua a rimanere nel mirino della società bianconera per l’attacco ed è Nicolò Zaniolo. Per il quale è in atto un corteggiamento che ormai va avanti da molto tempo. Come ha spiegato Tuttosport la chiave dell’operazione potrebbe essere Dybala, per il quale i giallorossi avrebbero avanzato un’offerta. Finora gli ostacoli sulla trattativa Juve-Roma per Zaniolo sono stati rappresentati dalla cifra e dalla formula. I giallorossi chiedono 45 milioni di euro, la Juventus avrebbe voluto uno scambio di prestiti, magari inserendo nella trattativa Arthur. Come spiega Tuttosport però se la Roma riuscirà a mettere le mani su Dybala allora la posizione di Zaniolo potrebbe diventare meno importante nella rosa dei capitolini. E dunque si potrebbe riaprire la trattativa su nuove modalità per il passaggio del numero 22 in bianconero. Di sicuro Zaniolo rappresenta una soluzione gradita ad Allegri, che potrebbe utilizzarlo in più zone dell’attacco.