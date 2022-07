Calciomercato Juventus, ci risiamo: ritorno di fiamma per Mr 76 milioni

Calciomercato Juventus, ci risiamo: ritorno di fiamma per mister 76 milioni di euro. Trattativa mai chiusa che potrebbe tornare calda

Ci risiamo. Il ritorno di fiamma sarebbe pronto. Con una trattativa mai del tutto chiusa. Era successo a gennaio ma poi non se ne fece nulla, potrebbe succedere di nuovo, nelle prossime settimane, soprattutto perché alla Continassa il suo tempo è finito. Ma non da adesso, già da un poco.

E allora ecco che la Juventus si potrebbe liberare di un peso economico importante. Uno di quelli che a bilancio sono enormi e che hanno un impatto di 47 milioni di euro da qui alla fine del 2025, quando scadrà il contratto. Il nome è quello di Arthur, il centrocampista brasiliano che Cherubini vorrebbe cedere. Magari anche in prestito per una stagione per risparmiare sull’ingaggio. E all’orizzonte, secondo il giornalista Franco Leonetti, ci potrebbe essere un ritorno della trattativa.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal su Arthur

Sì, ci sarebbe sempre l’Arsenal sulle tracce del giocatore. Arthur come sappiamo è in uscita e i Gunners potrebbero rifarsi sotto tra poche settimane. Arteta è un estimatore del centrocampista. Lo voleva già a gennaio, come tutti ricordiamo. E siccome il futuro di Torrerira, nonostante le parole, non è ancora deciso, un elemento lì in mezzo al campo, ai londinesi, servirebbe.

Non si tratta comunque di una trattativa semplice. I costi sembrano proibitivi soprattutto per quello che è stato l’apporto alla causa del giocatore. Ma si sa, il calciomercato è strano e può davvero succedere di tutto. E Cherubini spera, ovviamente, di piazzare questo esubero importante. Vedremo gli sviluppi.