Calciomercato Juventus, clamoroso Bremer: rilancio a sorpresa dell’Inter

Calciomercato Juventus, un possibile esito clamoroso per il difensore centrale: ecco cosa può succedere in Serie A.

Sono ore decisive per il futuro del centrale brasiliano. Bremer negli ultimi giorni ha avuto un sorpasso sull’offerta da parte dei bianconeri ma adesso i nerazzurri sarebbero pronti a rilanciare.

Come sappiamo, i bianconeri hanno superato l’Inter nell’offerta e sarebbero disposti ad offrire anche fino a 40 milioni di euro. Ma nelle ultime ore, come scrive ‘Gianluca Di Marzio’, l’Inter avrebbe deciso di fare un “rilancio” per chiudere l’acquisto di Bremer: nella nuova offerta, infatti, Marotta and co metterebbero il cartellino di Casadei a titolo definitivo (il suo prezzo del cartellino è stimato intorno ai 7,5 milioni di euro), e non più in prestito come ipotizzato inizialmente, con un diritto di recompra a favore dell’Inter e 30 milioni più bonus.

Calciomercato Juventus, l’Inter rilancia | Casadei + 30 milioni

Ore roventi per il futuro del brasiliano, adesso o mai più. La Juventus è però disposta ad offrire anche 40 milioni e quindi si scatenerà una vera e propria asta sul futuro del giocatore.

Come detto poc’anzi, l’Inter inizialmente era stata superata ma adesso è pronta al rilancio per riconvincere il giocatore di cui aveva già ricevuto il sì nei mesi scorsi. Staremo a vedere cosa succederà.