Calciomercato Juventus, è fatta per Bremer: fissate le visite mediche

Calciomercato Juventus, il difensore brasiliano è a un passo dal diventare un giocatore bianconero: c’è già la data delle visite mediche.

Diciassette milioni. Sono quelli che hanno fatto la differenza facendo pendere la bilancia del presidente Urbano Cairo dalla parte della Juventus. L’offerta dei bianconeri per Gleison Bremer, 47 milioni comprensivi di bonus, era decisamente più remunerativa rispetto a quella dell’Inter, che invece aveva proposto 30 milioni più il cartellino del giovane Casadei come contropartita tecnica. Diciassette milioni in più hanno dunque convinto l’esigente presidente granata a privarsi di uno dei suoi migliori giocatori, eletto a furor di popolo miglior difensore dello scorso campionato, cedendolo alla Vecchia Signora.

Un’offerta, quella della Juve, che ha estromesso i nerazzurri dalla corsa al brasiliano nonostante avessero raggiunto un principio di accordo nei mesi scorsi. Ma nulla hanno potuto, gli storici rivali dei bianconeri, davanti al fulmineo assalto di Madama.

Calciomercato Juventus, fissati per domani i controlli di rito per Bremer

La Juventus si conferma così protagonista assoluta di questa sessione di calciomercato, confermando le attese e rilanciando prepotentemente le proprie ambizioni in ottica scudetto. Ha appena perso Matthijs de Ligt, da qualche minuto passato ufficialmente al Bayern Monaco. Ma ha subito tappato la falla, assicurandosi uno dei migliori centrali del massimo campionato italiano, strappandolo peraltro ad una diretta concorrente. Per Bremer è ormai tutto fatto e, come riporta il giornalista Romeo Agresti, nelle prossime ore il difensore carioca – attualmente nel ritiro granata in Austria – rientrerà a Torino, pronto ad effettuare le visite mediche, fissate per domani. Una volta terminati i controlli di rito, si aggregherà al resto del gruppo e partirà per la tournée statunitense.