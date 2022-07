Calciomercato Juventus, è un Pjaca affare: accordo a un passo

By

Calciomercato Juventus, Pjaca verso la chiusura della trattativa e rimane in Serie A, ecco quale sarà la sua prossima squadra.

Anche per Pjaca si sta per chiudere l’operazione. Stando infatti alle ultime indiscrezioni il giocatore, adesso, è pronto alla sua nuova avventura in Serie A. Dopo il ritorno dal Torino adesso l’esterno croato ripartirà dalla Sampdoria.

Nemmeno il tempo di essere ritornato e già con le valigie in mano. Pjaca si appresta a giocare la sua nuova avventura in Serie A, alla Sampdoria. Lo conferma Romeo Agresti da Goal.it e parla di un operazione in fase di chiusura.

Calciomercato Juventus, Pjaca riparte dalla Sampdoria

Ancora in Liguria, ancora a Genova. Dopo l’avventura non certo al massimo della aspettative al Genoa, adesso, Pjaca ricomincia alla Sampdoria.

La squadra ligure lo chiuderà nelle prossime ore e ripartirà dall’esterno croato che a questo punto saluterà, di nuovo, la Juventus. Operazione come conferma Agresti già in chiusura.