Calciomercato, Juventus scatenata: così il “castigatore” arriva con Bremer

Calciomercato, non si fermano più i bianconeri: si tenta l’assalto a un altro difensore dopo aver chiuso per il brasiliano.

La Juventus ha appena messo a segno uno dei colpi più importanti – e potenzialmente decisivi – della sessione estiva di calciomercato. Dopo aver rinforzato centrocampo e attacco con gli importanti arrivi a parametro zero di Pogba e Di Maria, ha praticamente chiuso per Gleison Bremer. È ormai fatta per il forte difensore del Torino che andrà a prendere il posto lasciato vacante da Matthijs de Ligt. L’olandese, da qualche minuto, è diventato ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco lasciando l’Italia dopo tre stagioni. Tuttavia, la società bianconera si può consolare con uno dei migliori centrali del nostro campionato, reduce da una stagione clamorosa con la maglia granata.

Bruciata in soli tre giorni la concorrenza dell’Inter. I nerazzurri, infatti, avevano a lungo corteggiato il giocatore carioca nei mesi scorsi ed erano pronti ad accaparrarselo, anche in previsione di una possibile cessione di Milan Skriniar, appetito dal Psg. Ma l’offerta di 47 milioni comprensivi di bonus inoltrata da parte della Juventus ha di fatto sparigliato le carte eliminando in poco tempo la concorrenza di una rivale diretta.

Calciomercato, la pista Pau Torres è ancora viva

Bremer è pronto a raccogliere l’eredità dell’ex Ajax e di Giorgio Chiellini, ma non sono esclusi altri colpi. Sì, perché Leonardo Bonucci non dà più le opportune garanzie dal punto di vista fisico e la Juventus tenterò di assicurarsi un altro centrale di livello. Il sogno sarebbe Pau Torres del Villarreal. Una pista che, come assicura il giornalista di calciomercato.it Alessio Lento tramite il suo profilo Twitter, è ancora viva. Nonostante sia ormai fatta per Bremer, i bianconeri proveranno a bussare alla porta della società spagnola per il difensore che con un suo gol contribuì ad eliminare proprio la Signora dall’ultima Champions League. Le richieste del Villarreal però complicano la trattativa. Dalla Spagna infatti fanno intendere che non sono disposti a scendere sotto i 50 milioni di euro.