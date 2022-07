Calciomercato Juventus, effetto domino e assalto: c’è il regista per Allegri

Calciomercato Juventus, effetto domino e assalto al centrocampista. C’è il regista per Allegri che ha scelto l’innesto

Potrebbe anche essere Angel Di Maria la chiave per arrivare al centrocampista, al regista, che Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza della Juventus. Il Fideo, infatti, è assai amico di quel Paredes che la Juve ha messo nel mirino e che vorrebbe portare a Torino, forte anche della scelta del giocatore che tornerebbe volando in Italia secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

Paredes, ex Empoli e Roma, è in uscita dal Psg che lo potrebbe pure far partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Abbordabile, in effetti. Ma non è la questione economica che al momento blocca questa nuova operazione di mercato, ma il fatto che dentro la rosa di Allegri in mezzo al campo ci sono molti elementi che nonostante siano in uscita ancora si allenano con la maglia bianconera addosso.

Calciomercato Juventus, come arriva Paredes

Per portare il centrale di centrocampo in grado di dettare i tempi e anche di liberare da compiti di impostazione sia Pogba che Locatelli, che dovrebbero giocare come interni, serve che uno tra Ramsey e Rabiot parta. Anche Arthur ovviamente non rientra più nei piani, ma per lui le cose potrebbero andare in maniera diversa e magari essere inserito in quella trattativa che potrebbe pure portare Zaniolo nelle prossime settimane. Quindi, anche in questo caso serve un’uscita per poter completare il colpo in mezzo al campo, con l’argentino che al momento sembra decisamente la prima scelta della società.

Non solo per il costo che come detto non è proibitivo, ma anche per quelle qualità che nel corso della sua carriera ha mostrato e che potrebbero tornare decisamente utili.