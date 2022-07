Calciomercato Juventus, addio dopo cinque anni: ora è ufficiale

Calciomercato Juventus, dopo 5 anni è ufficiale il suo addio: il classe ‘2000 lascia i bianconeri, e proseguirà la sua esperienza in Austria.

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Filippo Ranocchia, la Juventus ha diramato un nuovo annuncio sul proprio sito ufficiale.

Dopo cinque anni tra le fila bianconere, infatti, Matteo Anzolin continuerà la sua esperienza in Austria, in quanto è stato ufficialmente diramata la sua cessione al Wolfsberger. Nuova esperienza per il terzino, dunque, che avrà modo di mettersi in mostra in un campionato nel quale poter mettere in evidenza quelle qualità che nell’unser 23 della “Vecchia Signora” si sono intraviste in maniera esaltante. Ecco l’annuncio ufficiale:

“La carriera di Matteo Anzolin proseguirà nella massima serie austriaca. È ufficiale il suo passaggio al Wolfsberger. Il laterale classe 2000 lascia la Juventus dopo cinque stagioni che l’hanno visto crescere esponenzialmente sotto tutti i punti di vista tra Under 19 e Under 23.”