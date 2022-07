Calciomercato Juventus, dopo Bremer il sorpasso: Allegri “s’accontenta”

Calciomercato Juventus, dopo l’acquisto di Bremer che da ieri sera è a Torino, c’è il sorpasso in difesa: Allegri “s’accontenta”

Dopo l’acquisto di Bremer Massimiliano Allegri si potrebbe anche accontentare. Sì, perché in canna per la Juventus c’è un altro colpo in difesa dopo il brasiliano preso al Torino. Anche perché le partenze importanti sono state due: Chiellini e de Ligt. Certo, alla Continassa in questo momento si sta allenando anche Gatti, preso dal Frosinone lo scorso gennaio e lasciato in prestito fino alla fine della stagione alla squadra di Nesta. Ma ancora non ha nessuna presenza in Serie A, anche se ha debuttato in Nazionale mostrando comunque di saperci fare.

C’è anche da dire però che se vuoi vincere tutto devi avere dei ricambi all’altezza della situazione. Si sta valutando quindi la possibilità di prenderne un altro di difensore centrale, con un sorpasso che ormai è quasi certo. Soprattutto per il valore economico decisamente diverso dell’operazione.

Calciomercato Juventus, Milenkovic supera Gabriel

Messa ormai in soffitta l’operazione Pau Torres, adesso l’obiettivo secondo il Corriere dello Sport potrebbe diventare Milenkovic della Fiorentina, che ha un patto con Commisso così come vi abbiamo raccontato ieri, che davanti all’offerta di una big lo farebbe partire. In questo caso, rispetto al difensore dell’Arsenal Gabriel per il quale Arteta chiede tra i 30-35 milioni di euro, il prezzo giusto si attesta intorno ai 15 milioni. Un’affare, che potrebbe portare alla Juventus anche un altro smacco nei confronti dell’Inter dopo aver scippato Bremer.

Anche i nerazzurri infatti starebbero pensando al serbo per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi, sicuramente inviperito, dopo le parole di sabato alla fine dell’amichevole contro il Monaco, della mancata chiusura dell’operazione per l’ex Toro. Chissà, magari potrebbe succedere di nuovo.