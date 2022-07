Calciomercato Juventus, adesso l’attaccante: servono 20 milioni

By

Calciomercato Juventus, adesso l’attaccante: Allegri ha scelto chi deve completare il reparto. Servono 20 milioni di euro

Il colpaccio Bremer in casa Juventus ormai è acqua passata. Così com’è giusto per una squadra che punta decisamente a tornare alla vittoria. Scudetto obiettivo principe e poi ovviamente rimane il sogno Europeo. La rosa è stata rinforzata con gli acquisti di Pogba, Di Maria e Bremer. Senza dimenticare che Vlahovic è arrivato solamente a gennaio e mai ha potuto giocare insieme a Chiesa che è ormai sulla fase di recupero. Adesso serve solamente puntellarla quella rosa in questi 40 giorni che mancano alla fine delle trattative. E quello che serve maggiormente è l’attaccante, quello che dovrebbe giocare largo a sinistra.

Per il momento la soluzione è Kean, arrivato a Torino in forma smagliante e luccicante. Ma qualcuno dovrebbe pure arrivare. Kostic rimane sullo sfondo ma meno caldo di poco tempo fa. Zaniolo è una suggestione ma servono tanti soldi o magari trovare una contropartita tecnica. Se fosse per il tecnico, comunque, il giocatore da prendere sarebbe uno che già la Continassa la conosce bene. Un ritorno.

Calciomercato Juventus, tutto su Morata

Lo spagnolo è tornato all’Atletico e ha già rinnovato il contratto con i Colchoneros fino al 2024. Questo potrebbe aprire al terzo rientro a Torino. In prestito con obbligo di riscatto, o magari a titolo definitivo. Dalle parti della Capitale spagnola fanno sapere che al momento basterebbero 20 milioni di euro per strapparlo a Simeone. Una cifra che la Juventus aveva intenzione di investire ma ha trovato il muro dell’Atletico.

Con il rinnovo però il costo a bilancio del giocatore è sceso in maniera sensibile. E allora ecco che lo sconto si potrebbe applicare e sarebbe quasi del 50% rispetto rispetto alla cifra che era stata pattuita. E in tempi di saldi le occasioni vanno colte al volo.