Calciomercato Juventus, non solo Bremer: UFFICIALE la firma quadriennale

Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: ha firmato un contratto fino al 2026. Ha apposto in questi istanti la sua firma: c’è l’annuncio.

Settimana iniziata nel migliore dei modi per la Juventus, con i bianconeri che sono riusciti a mettere le mani su Bremer al termine di una giornata – quella di ieri – che definire convulsa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, nel corso della quale la “Vecchia Signora” ha vinto la concorrenza dell’Inter con un blitz repentino, mettendo sul piatto 50 milioni di euro.

Tuttavia, le attenzioni della Juventus quest’oggi si sono rivolte altrove. Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha annunciato la firma fino al 2026 di Filippo Ranocchia, che dunque prolungherà la sua esperienza in bianconero. Ecco parte del contenuto del comunicato: “Ora è ufficiale. Filippo Ranocchia ha rinnovato il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi quattro anni, fino al 2026. Una splendida notizia per il giovane classe 2001, rientrato a fine giugno dal prestito al Vicenza. Sensazioni forti, dunque, quelle provate da Ranocchia che rinnova con la Juventus al termine di un campionato che per Filippo è stato importante nel suo percorso di maturità e gli ha permesso di totalizzare 32 presenze al suo primo anno nella serie cadetta.”