Calciomercato, Juventus scioccata: “Voglio la Premier”

Calciomercato Juventus, il giocatore ha espresso un desiderio e vorrebbe solo la Premier League nel suo futuro.

Udogie vuole la Premier League nel proprio futuro. La Juventus dopo aver consolidato il colpo a sorpresa Bremer adesso cerca ulteriori rinforzi in difesa. Il laterale dell’Udinese Udogie, giovane prodigio che interessa da tempo, avrebbe espresso un desiderio per il proprio futuro: giocare in Inghilterra.

Udogie vuole giocare in Premier League. Nonostante il grande interesse da parte dei bianconeri che lo seguono da diverso tempo, Udogie vede solo l’Inghilterra come upgrade personale per il proprio futuro. Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, il ragazzo avrebbe espresso questo desiderio particolare.

Calciomercato Juventus, “addio” Udogie: “Voglio la Premier League”

L’obiettivo del giocatore è migliorare in difesa e giocare in Premier League. Un futuro già scritto per Udogie e su questa eventualità la Juventus potrebbe essere tagliata definitivamente fuori.

C’è una speranza di convincerlo ancora, ma ciononostante, la Vecchia Signora si concentra su altri obiettivi da perseguire. Post Bremer ci sarà l’assalto al secondo centrocampista (Paredes). L’argentino arriverà solo in cambio delle cessioni di almeno uno o due tra Arthur, Ramsey e Rabiot.