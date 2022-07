Calciomercato, Conte “salva” la Juventus: l’effetto domino è sconvolgente

Calciomercato, clamoroso intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere anche i bianconeri e gli Spurs del tecnico salentino.

Per una squadra che non lo vuole più ce ne sono già altre tre in fila che non aspettano altro che un suo cenno. Nel progetto di Xavi, come sostiene il portale iberico fichajes.com, sembra non esserci più spazio per Memphis Depay, ma l’attaccante olandese non avrà certo problemi a trovare qualcuno che sia disposto ad accoglierlo. Lui vuole continuare a giocare a livelli alti e la cifra richiesta dal Barcellona per la sua cessione, 15 milioni di euro, è abbordabilissima per i top club che piacciono a lui.

Il prezzo non dovrebbe quindi rappresentare un ostacolo per nessuno dei club a lui interessati. Uno di essi il Milan, che ha bisogno di un nuovo attaccante per rinforzare l’attacco ed anche per fare bella figura in Champions League. Il profilo di Depay ben si sposerebbe con il progetto di Stefano Pioli, essendo lui potenzialmente in grado di giocare in diverse posizioni. Anche il Manchester United, come i rossoneri, sono sulle sue tracce.

Calciomercato, Tottenham pronto a mollare Zaniolo se arriva Depay dal Barça

I Red Devils stanno ragionando a lungo termine: Ronaldo potrebbe spiccare il volo tra non molto e il tecnico ten Hag avrà bisogno di un attaccante che possa sostituirlo, nel caso il suo addio dovesse concretizzarsi. Tra i corteggiatori di Depay c’è infine il Tottenham, la cui possibile mossa potrebbe essere un assist per la Juventus. La squadra londinese ha sondato il terreno per Depay, mettendosi in contatto con gli spagnoli, e se la trattativa dovesse andare bene salterebbe l’altro affare che la dirigenza sta affannosamente cercando di concludere. Gli Spurs di Antonio Conte hanno messo gli occhi anche su Nicolò Zaniolo della Roma, ma se dovessero riuscire ad ottenere il centravanti olandese mollerebbero l’osso. E la Juve avrebbe così una concorrente in meno.