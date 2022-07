Calciomercato Juventus, asse rovente con il Bayern: ecco il Campione del Mondo

Calciomercato Juventus, l’asse con il Bayern potrebbe rivelarsi gravido di importanti novità: così arriva il Campione del Mondo.

Dopo aver concluso positivamente l’operazione con il Bayern per la cessione di de Ligt, la Juventus potrebbe presto intavolare con i bavaresi un nuovo affare.

Stando alle indiscrezioni rilanciate da “L’Equipe”, infatti, figurerebbe anche la “Vecchia Signora” nella lista di club interessati al francese Benjamin Pavard, profilo che il Bayern in un primo momento avrebbe voluto inserire nell’affare de Ligt. Il classe ’96 nativo di Maubeuge è legato ai tedeschi da un contratto in scadenza nel 2024, e sarebbe tentato dall’idea di partire ed approdare in una squadra che gli conceda maggiore minutaggio. Il terzino di piede destro, che in virtù della sua poliedricità può essere impiegato in svariati ruoli, ha catalizzato l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa: tra questi, impossibile non menzionare Manchester United, Chelsea ed Atletico Madrid, che potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato ed animare una sessione di negoziazioni che ha già regalato diversi colpi di scena.

L’acquisto di Pavard non rappresenta di certo una priorità per la Juve, che però potrebbe essere stuzzicata all’idea di mettere le mani su un profilo abituato a calcare determinati palcoscenici, a costi relativamente ridotti.