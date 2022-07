Calciomercato Juventus, voltafaccia spudorato: ritorno clamoroso

Mosse ancora da definire in casa Juventus per questo calciomercato estivo, che prevede per i bianconeri ancora acquisti ma anche cessioni.

Si lavora a tutto tondo nel club torinese. Che sta cercando di portare alla corte di Allegri quei giocatori necessari per aprire un nuovo ciclo vincente. Di Maria, Bremer e Pogba sono elementi senz’altro in grado di elevare il tasso tecnico di una squadra che in questo 2022 sta decisamente cambiando pelle.

Tuttavia non bisogna dimenticare che da qui alla fine della finestra dei trasferimenti estivi ci sono calciatori destinati a lasciare la Juventus. Alcuni andranno a giocare altrove in prestito per accumulare esperienza e magari tornare un domani da protagonisti. Altri invece non rientrano nei piani della società e dunque devono trovare una nuova sistemazione.

Calciomercato Juventus, l’accordo Pjaca-Sampdoria può sfumare: ecco perché

Sembrava ormai essere ad un passo la definizione della trattativa che avrebbe portato l’attaccante esterno Marko Pjaca alla Sampdoria. Giunto al suo ultimo anno in bianconero, come riporta La Gazzetta dello Sport era stato trovato un accordo per la sua buonuscita. Quindi avrebbe firmato un contratto triennale con i blucerchiati. Un accordo soddisfacente anche dal punto economico. Tuttavia nelle ultime ore si sarebbe registrata una frenata alla trattativa. Non per motivi contrattuali – spiega la rosa – ma perchè Pjaca sarebbe attirato dalla possibilità di tornare a giocare in patria con la maglia della Dinamo Zagabria, il club che lo ha lanciato. Tutto in stand-by, dunque, con la possibilità di un clamoroso retrofront. Saranno importanti i prossimi giorni per capire il suo futuro, con una sola certezza, ovvero che non sarà alla Juventus.