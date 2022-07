Calciomercato, altro goal di Ronaldo per la Juventus: Allegri pazzo di gioia

Massima attenzione su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di calciomercato in casa Juventus: si sognano altri colpi.

Che il club bianconero voglia tornare a vincere al più presto lo conferma la campagna acquisti attuata finora. Sono stati fatti sforzi economici non indifferenti pur di arrivare a calciatori come Di Maria, Pogba e Bremer che rappresentano la base sulla quale costruire un nuovo ciclo. Manca ancora tanto alla chiusura delle trattative e il lavoro della dirigenza continua.

Perchè c’è soprattutto il reparto offensivo da completare. L’arrivo di Di Maria non basta, viste le partenze che si sono registrate. Serve un altro centravanti e adesso si sta facendo largo l’ipotesi di un nuovo ritorno a Torino di un calciatore che Allegri conosce benissimo.

Calciomercato Juventus, può tornare Morata: ecco come

Stiamo parlando di Alvaro Morata, che è tornato all’Atletico Madrid dopo che la Juve non ha riscattato il suo cartellino per 35 milioni di euro. Centravanti che può essere vice o spalla di Vlahovic e che conosce bene gli schemi del tecnico. Sarebbe insomma l’innesto ideale. E come spiega la Gazzetta dello Sport a dare una mano alla possibile trattativa potrebbe essere Cristiano Ronaldo. Che pur di giocare la Champions League sarebbe pronto a tornare a Madrid ma sulla sponda dei colchoneros. L’Atletico Madrid e la Juventus potrebbero trovare una intesa: gli spagnoli hanno chiesto 35 milioni di euro, i bianconeri ne avrebbero offerti 15 in passato. Ma ora il club torinese – dopo la cessione di de Ligt- ha maggiore liquidità e può alzare la posta. Un’intesa possibile attorno ai 20-25 milioni di euro dunque non è affatto da escludere.