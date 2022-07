Calciomercato, Juventus silurata: irruzione lampo e addio Serie A

Manca ancora più di un mese alla conclusione delle trattative di calciomercato e la Juventus continua a cercare diversi rinforzi.

La missione della dirigenza bianconera ancora non si è conclusa, tutt’altro. Dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer si continuano a cercare volti nuovi per accontentare le richieste di mister Allegri. E ovviamente anche quelle dei tifosi che vogliono che la loro squadra torni a vincere nel minor tempo possibile.

Alcune trattative la Juventus le ha già imbastite e alcune potrebbero essere portate a termine già prima dell’inizio del campionato. Finora c’è stato un innesto per reparto, ora l’obiettivo è quello di rinforzare le corsie esterne. Ma per quanto riguarda un potenziale obiettivo rischia di esserci una brusca frenata in queste ore.

Calciomercato Juventus, sfuma Molina: andrà all’Atletico Madrid

Stiamo parlando di Molina, esterno destro dell’Udinese sul quale i dirigenti hanno messo gli occhi ormai da tempo. Nella passata stagione è stato uno dei migliori interpreti del suo ruolo e in tanti lo seguono con grande attenzione. Valutato finora dai friulani 25-30 milioni di euro, troppo secondo il pensiero della dirigenza juventina. Che come riporta calciomercato.it è stata scavalcata dall’Atletico Madrid, che ha ottimi rapporti con l’Udinese e ha ormai in giocatore in pugno. L’operazione ormai pare essere ai dettagli, è solo questione di tempo. Con l’Atletico che oltre ad una sostanziosa parte cash avrebbe inserito nella trattativa anche il cartellino di Neuhen Perez, difensore classe 2000 che lo scorso anno aveva già vestito la maglia bianconera ma in prestito. La Juventus dunque dovrà guardare altrove per rinforzarsi.