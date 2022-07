Calciomercato Juventus, la bugia di Arrivabene: prima offerta già spedita.

Una delle prime buone norme di educazione che vengono insegnate è quella di non dover dire bugie ma, si sa, durante questo periodo dell'”anno calcistico” sono forse proprio le bugie a fare da padrone per via dei continui depistaggi su trattative che sono invece ormai già avviate.

In questo scenario, infatti, bene si inserisce la notizia di cui riportiamo i dettaglia e che vede protagonista proprio la dirigenza della Juventus. Più in particolare, la questione riguarda Arrivabene, che è stato praticamente smascherato dal media spagnolo circa una dichiarazione fatta poco tempo prima: infatti, sebbene il dirigente della Juventus avesse dichiarato che non ci fosse nessuna trattativa in essere con il giocatore spagnolo, lo stato delle cose sembrerebbe essere totalmente diverso ì.

Calciomercato Juventus, Arrivabene ha mentito: Morata può tornare

Sebbene infatti in un’intervista del pomeriggio Arrivabene avesse dichiarato che non ci fossero contatti in corso con l’Atletico Madrid per un eventuale ritorno di Alvaro Morata, nel frattempo da “Relevo” era trapelata la notizia che invece la trattativa sia presente e che l’offerta che la Juventus starebbe pensando di presentare è quella del prestito con diritto di riscatto: insomma, un ritorno che come formula non avrebbe niente di diverso da quanto già accaduto proprio con Morata in passato. Ovviamente il ritorno di Morata, che andrebbe a fare il vice-Vlahovic, sarebbe sicuramente molto gradito non solo per le qualità del calciatore in sé, ma anche perché egli conosce già molto bene l’ambiente e il campionato italiano, il che è sempre una questione un po’ ostica da affrontare per i nuovi arrivati.