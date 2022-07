Calciomercato Juventus, è ancora scontro con l’Inter: piano clamoroso

Calciomercato Juventus, dopo l’operazione Bremer ci sarà un altro derby d’Italia per il difensore: ecco di chi si tratta.

Non è finita qui. Juventus e Inter si sfideranno ancora per un altro difensore centrale. Dopo l’operazione Bremer conclusa in tre giorni, adesso, i due club al vertice si sfideranno per Milenkovic. Il centrale della Fiorentina è entrato nell’orbita di entrambi i club.

La Juventus ha già colmato il gap riuscendo ad acquistare un centrale di qualità al posto di De Ligt, spendendo anche il giusto visto il profilo in questione. Adesso la situazione potrebbe evolversi nuovamente per l’operazione Milenkovic.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina fissa il prezzo per Milenkovic: 15 milioni di euro

Centrale ancora molto giovane ma che vanta già grandi presenze nella Serie A. Un profilo ideale per il presente e per il futuro. Stando a ‘Tuttosport’ la Juventus vorrebbe far dimezzare il prezzo inserendo, magari, una contropartita: una giovane promessa che potrebbe fare comodo ai viola, ma in questo caso la Fiorentina ha già reso pubblica la richiesta per il cartellino del difensore: almeno 15 milioni di euro per farlo partire subito.

A muoversi su di lui continua ad esserci il forte pressing dell’Inter di Marotta reduce dalla beffa Bremer e voglioso di regalare a Simone Inzaghi un giovane difensore centrale di qualità, staremo a vedere cosa succederà e chi dei due club avrà la meglio sulla trattativa.