Calciomercato Juventus, nessun dubbio per Zaniolo: 50 milioni

Guardare sempre con attenzione al calciomercato che sta vivendo una fase cruciale: la Juventus vuole sfruttare al meglio ogni possibile occasione.

Ci sarà tempo fino alla fine del mese di agosto per puntellare la rosa da mettere a disposizione di mister Allegri, anche se nel frattempo bisognerà concentrarsi in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A. Una cosa è certa, ovvero che il club non lesinerà sforzi affinchè la Juventus possa tornare a lottare per lo scudetto e per un posto importante in Europa.

Di Maria, Bremer e Pogba rappresentano dei grandi colpi, elementi che senz’altro contribuiscono ad elevare la qualità dell’organico bianconero. Mancano ancora dei tasselli, come detto, e adesso la priorità riguarda l’attacco. Dove c’è bisogno di un calciatore che possa giocare sia come centravanti che come esterno. Un nome caldo continua a rimanere Zaniolo.

Calciomercato Juventus, l’affare Zaniolo può andare in porto così

Il numero 22 della Roma sa giocare praticamente in tutte le zone del campo, è inseguito dalla Juventus ormai da tempo ma il club torinese non è riuscito a trovare ancora un accordo con la Roma. Intenzionata a cederlo sono di fronte ad una offerta molto importante.

L'ho detto il 14 giugno e lo ripeto: mai discusso di contropartite tranne che inizialmente di Rovella, che però la Juve preferiva non inserire. La trattativa è sempre stata su base prestito a 20 mln (o 15 se ci si riesce) e riscatto a circa 20 mln più circa 10 mln di bonus . https://t.co/dcDJkHMLEX — Ale (@aliasvaughn) July 22, 2022

Ad ogni modo la porta per un possibile approdo non è ancora chiusa. Come spiega la giornalista Alessandra Bacchetta l’affare può andare in porto senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. La Juventus proverà a chiudere per Zaniolo con un prestito a 20 milioni di euro (o 15) con riscatto ad altri 20 milioni più dieci di bonus. Per un totale dunque di 50 milioni.