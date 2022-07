Si avvicina il giorno di Juventus-Deportivo Guadalajara, in calendario il prossimo 23 luglio. Ecco la probabile formazione di Allegri.

E’ iniziata la marcia di avvicinamento della squadra bianconera verso il debutto in campionato, che avverrà nel giorno di Ferragosto contro il Sassuolo. Pogba e compagni in questo momento si trovano negli States per alcuni test amichevoli che serviranno a saggiare la condizione dei bianconeri e anche l’apprendimento degli schemi tattici.

Partite nelle quali mister Allegri potrà fare delle utili considerazioni e valutazioni, anche per capire dove il club dovrà ancora intervenire in chiave mercato. La finestra dei trasferimenti estiva si chiuderà alla fine del mese di agosto, ci sarà tempo per fare delle opportune correttive.

Juventus, subito in campo Di Maria e Pogba

E’ scontato dire che nel corso di questi test americani il tecnico Allegri farà diversi cambi e darà spazio a tutti. Fondamentale trovare la giusta condizione atletica. Chi giocherà titolare contro il Guadalajara? Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore livornese è intenzionato a schierare fin dal primo minuti Di Maria e Pogba. Gli undici titolari dovrebbero avvicinarsi a quella che sarebbe la formazione tipo, tolte ovviamente le assenze. Per cui Szczesny dovrebbe giocare tra i pali, con Danilo e Alex Sandro esterni. In mezzo con Bonucci potrebbe giocare Gatti dall’inizio. A centrocampo insieme al campione francese Locatelli e Zakaria, mentre in attacco non si discute la presenza di Vlahovic. Insieme all’asso serbo giocherà come detto dal primo minuto Di Maria, mentre l’ultimo posto dovrebbe essere appannaggio di Kean, in gran forma in questo periodo. Nel corso della sfida prevedibile poi la girandola dei cambi.