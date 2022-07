Juventus, nessun “giallo” | Torna presto a disposizione di Allegri

La Juventus si sta preparando alla prossima sfida amichevole di sabato mattina contro il Guadalajara, con Allegri che ha diramato i convocati.

Prosegue la marcia di preparazione della squadra bianconera in vista dell’esordio in campionato, fissato per il prossimo 15 agosto contro il Sassuolo. L’allenatore proverà uomini e schemi in queste prime amichevoli stagionali, con il mercato ancora aperto che potrebbe riservare sorprese.

Per Allegri anche il duro compito di effettuare delle valutazioni su giocatori che potrebbero anche essere ceduti o prestati altrove, magari per far sì che i giovani possano accumulare esperienza e tornare poi a Torino più forti di prima.

Juventus, Miretti out: torna a disposizione ad agosto

Nella lista dei convocati della Juventus per le sfide che i bianconeri giocheranno negli Stati Uniti non c’è a centrocampo il nome di Miretti. Baby regista che lo scorso anno Allegri ha fatto debuttare in prima squadra con ottimi risultati. La sua assenza sui social per qualche tifoso è stato un “giallo”. Bocciatura? Cessione in arrivo? Niente di tutto questo.

🚨 Recap because I’m seeing a lot of questions: -Miretti is on vacay until the 3rd because he played U19 Euros right after playing U21

-Barbieri is good; U23 fullback we got from Novara 2 years ago. You saw him in the youtube training vids and didn’t notice

-Compagnon is good pic.twitter.com/cnFYDVploS — Nycjuventus 🏝🏄‍♂️ (@NycJuventus) July 21, 2022

Miretti infatti è assente dal gruppo bianconero in questo ha disputato gli Europei Under 19 con la maglia dell’Italia e dunque si sta godendo qualche giorno di meritato riposo in più rispetto ai compagni. Tornerà a disposizione di Allegri nei primi giorni di agosto, con la speranza di rimanere nel gruppo Juve anche nella stagione appena iniziata, vista la stima che il club nutre nei suoi confronti.