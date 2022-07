Calciomercato Juventus, per il bomber la concorrenza arriva dalla Premier

Il calciomercato della Juventus continua a regalare rumors che interessano i tifosi bianconeri. Chi saranno i prossimi colpi?

L’intenzione della società ormai è chiara, è quella di tornare a vincere al più presto. Per questo motivo il club ha fatto degli investimenti importanti, portando a Torino dei calciatori di grande spessore come Pogba, Di Maria e Bremer. Elementi che senz’altro eleveranno il livello tecnico della squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Avanti tutta sugli obiettivi che rimangono da inseguire, perchè non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus voglia aggiungere altri innesti alla rosa. In particolar modo la priorità sembra riguardare il centrocampo – un playmaker è nel mirino – e anche l’attacco. Reparto che anche numericamente ha bisogno di volti nuovi, considerate le partenze e anche la condizione al momento non ottimale di Chiesa, fermo ai box per infortunio.

Calciomercato Juventus, per Belotti cresce la concorrenza

Una delle piste che a quanto pare la Juventus sta battendo per rinforzare il suo attacco è quella che porta ad Andrea Belotti. Il bomber ha lasciato il Torino per fine contratto e dunque rappresenta per molti una occasione golosa di calciomercato, visto che sarà possibile ingaggiarlo a parametro zero. L’attaccante piace ai bianconeri, ma il Sun – come riporta anche Sportmediaset – sottolinea come sulle sue piste ci sono anche diversi club di Premier Lague tra cui Newcastle, Everton e West Ham. Ch sono pronte a fare delle importanti offerte contrattuali alla punta, che è comunque nel giro della nazionale azzurra ed è senz’altro uno dei migliori attaccanti che ha sfornato la serie A negli ultimi anni.