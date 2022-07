Calciomercato, bomba Sportmediaset: “Belotti alla Juventus”.

La necessità della Juventus di trovare un attaccante che possa fare da vice-Vlahovic è sempre presente poiché fino a questo momento nessuna delle piste sondate dalla dirigenza bianconera ha dato risultati significativi che possano far pensare positivamente circa l’esito della trattativa.

Fino a questo momento, infatti, i calciatori che sembravano essere più vicini alla “Vecchia Signora” per il reparto offensivo sono Alvaro Morata e Arnautovic. Le piste che conducono a entrambi questi nomi si sono però rivelate difficili: per il primo, la richiesta dell’Atletico Madrid, dove è tornato dopo il termine del prestito ai bianconeri, di 30 milioni di euro è decisamente troppo elevata per le casse della Juventus; per il secondo, invece, perché il Bologna sta cercando di trattenerlo con le unghie e con i denti e non lo farebbe partire a meno che ad arrivare non sia una offerta importante.

Calciomercato Juventus, Belotti come vice Vlahovic: la pista è ufficialmente aperta.

Quindi, secondo quanto riportato da “SportMediaset” la dirigenza della Juventus, viste le difficoltà incontrate nelle altre trattative, starebbe valutando la possibilità di sondare il terreno con gli agenti dell’ex capitano del Torino. Il campione d’Europa è svincolato per via del termine del suo contratto ed è quindi alla ricerca di una squadra che possa offrirgli la possibilità di continuare a giocare. Dopo l’avvicinamento del Toronto e del Monza, quindi, se il centravanti lombardo accetterà il fatto di andare a giocare nella squadra che per anni è stata sua rivale diretta, potrebbe essere effettivamente la Juventus a dargli la pssibilità di firmare il suo prossimo contratto.