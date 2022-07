Calciomercato Juventus, il due di picche di Rabiot: opzione clamorosa

Calciomercato Juventus, il centrocampista francese è sul mercato ma adesso la nuova destinazione potrebbe stravolgere tutto.

Rabiot non sembra intenzionato e convito dalla proposta del Lione. Il club francese si è interessato ad ingaggiare il noto centrocampista in uscita dalla Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’ ci sarebbe una preferenza unica nel futuro di Rabiot.

Proprio secondo il quotidiano ‘Tuttosport’, le volontà del giocatore sono quelle di un – possibile – clamoroso ritorno a Parigi. Proprio la mamma del giocatore che è anche la procuratrice starebbe lavorando per il clamoroso comeback francese.

Calciomercato Juventus, Rabiot vuole il Psg | Ritorno clamoroso

Di nuovo al Psg. Proprio in bianconero arrivò dopo l’addio alla maglia della capitale francese. Parigi è stato il suo passato e proprio come Pogba, potrebbe essere il suo nuovo futuro. Anche Rabiot valuterebbe il ritorno in patria da subito. Gli spazi in bianconero sono diminuiti e l’arrivo del Polpo ha seriamente messo in competizione un posto da titolare.

Ora i tempi sono maturi per sognare il clamoroso ritorno e caso vuole che i bianconeri stiano proprio cercando di chiudere Paredes dal Psg. Coincidenze forse ma possibili, nuovi, casi di mercato. Un possibile scambio o due operazioni separate. Tutto verrà deciso dai bianconeri che sono molto attivi in tutte e due le fasi di mercato: sia in uscita ma soprattutto in entrata.