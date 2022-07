Calciomercato Juventus, la rivelazione di Pogba su Dybala

Il calciomercato della Juventus in questo mese di luglio è sempre nel vivo, con acquisti e cessioni che sono ancora in fase di definizione.

Ci sarà ancora tempo per completare le trattative, fino alla fine del mese di agosto. Allegri del resto attende altri rinforzi dopo quelli che sono arrivati nel corso delle ultime settimane. Uno degli acquisti più importanti effettuati dalla dirigenza è senz’altro Paul Pogba, che chiusa l’esperienza con lo United si è legato nuovamente ai bianconeri.

Nessun dubbio da parte del francese, voglioso di tornare a vestire la maglia della Juventus e realizzare il sogno così dei tanti tifosi che si aggrappano alle sue giocate per tornare a vincere trofei. Anche se ci sono state delle partenze eccellenti nel corso dell’estate.

Calciomercato Juventus, Pogba: “Paulo? Mi ha detto che avrei dovuto chiamarlo prima…”

Non è un mistero che uno dei grandi amici di Paul Pogba nel mondo del calcio è Paulo Dybala. Fresco di un passaggio alla Roma a parametro zero dopo che l’argentino non ha visto il suo contratto con la Juventus rinnovato. Il francese ha parlato ai microfoni di DAZN in questi giorni e ha rivelato di essere rimasto sempre in contatto con la “Joya”. “Ho parlato tanto con Paulo e gli ho chiesto il perchè non restava alla Juventus per giocare ancora insieme. Mi ha risposto che ormai era già andato via e avrei dovuto chiamarlo prima. Scherziamo insieme. Io l’ho sentito contento della scelta di andare alla Roma” ha detto Pogba. L’argentino soltanto qualche giorno fa ha sciolto le riserve sul suo futuro, accettando la corte dei giallorossi dopo che per molte settimane è stato accostato all’Inter.