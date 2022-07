La Juventus è stata impegnata questa mattina nel primo test amichevole americano, nel quale ha affrontato i messicani del Chivas Guadalajara.

Alle 5 ora italiana la formazione di Massimiliano Allegri è scesa in campo a Las Vegas per affrontare il primo impegno di questa tournee negli States che servirà all’allenatore per testare uomini e schemi in vista dell’inizio del campionato di serie A. Una partita che la Juventus ha affrontato con tanti titolari in campo fin dal primo minuto.

Vincere aiuta sempre a vincere, e anche se il risultato in gare come queste deve essere messo in secondo piano, è banale dire che il successo ottenuto dà una iniezione di fiducia in ottica futura. Il Chivas Guadalajara infatti è stato superato per 2-0. In gol dopo 10 minuti è andato Da Graca, mentre nel finale di gara – dopo che Allegri aveva cambiato tutta la squadra all’intervallo – ha chiuso i giochi Compagnon sfruttando una bella azione di contropiede.

Juventus-Guadalajara: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny (46′ Perin); Cuadrado (46′ Barbieri), Danilo (46′ Rugani), Gatti (46′ Bremer), Alex Sandro (46′ Pellegrini); Fagioli (46′ Rovella), Locatelli (46′ Zakaria), Pogba (46′ Garofani); Di Maria (46′ Akè); Kean (46′ Compagnon), Da Graca (46′ Cudrig).

GUADALAJARA (4-2-3-1): Rangel (46′ Jimenez); Sanchez (67′ Mozo), Mier, Briseno (75′ Mireles), Ponce (75′ Olivas); Garcia (67′ Vega), Torres (46′ Yrizar); Perez (59′ Beltran), Cisneros (67′ Calderon), Perez Bouquet (70′ Alvarado); Zaldivar (46′ Ormeno).

MARCATORI: 10′ Da Graca, 80′ Compagnon

Il prossimo impegno della Juventus in America è fissato il 27 luglio alle ore 2.30 ora italiana e l’avversario sarà di quelli davvero importanti. Sulla strada dei bianconeri ci sarà infatti il Barcellona.