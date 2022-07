Calciomercato, Juventus-Ronaldo e quei destini incrociati: c’è il ritorno.

Nonostante il rapporto di Cristiano Ronaldo con la Juventus non sia finito nel migliore dei modi, c’è da dire che gli intrecci di mercato fanno si che il legame tra società e calciatore sia in qualche modo ancora presente e questo perché il ritorno del giocatore a Torino libererebbe uno slot vacante nel reparto offensivo del suo club.

Cristiano Ronaldo, nonostante tutte le problematiche a cui è andato in contro nella passata stagione per via di una squadra poco performante che ha concluso l’anno con risultati scadenti, è attualmente un calciatore del Manchester United poiché le voci di mercato che ne descrivevano il disappunto anche riguardo la troppo poco morbida politica di mercato della dirigenza dei Red Devils non si sono ancora concretizzate. Una delle squadre che negli ultimi tempi sembrava interessata al 5 volte pallone d’oro portoghese è l’Atletico Madrid di Simeone; ed è proprio qui che entra in gioco la Juventus, interessata a sua volta a chiudere al più presto un colpo in attacco. Tra i calciatori che più interessano alla “Vecchia Signora” nel reparto offensivo, invece, c’è proprio un attaccante dei “Colchoneros”, Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, effetto domino Morata: se lui torna, Ronaldo può andare a Madrid

Il nome di Alvaro Morata è stato avvicinato nuovamente alla Juventus fin dal suo ritorno a Madrid dopo il termine del suo contratto. Sebbene fino a questo momento niente di fatto è stato ancora raggiunto per via della richieste ritenute troppo alte dalla dirigenza bianconera, c’è da dire che secondo quanto riportato da “todofichajues.com” sembrerebbe invece che i due club sembrerebbero molto vicini a raggiungere un accordo, poichè la necessità da parte dell’Atletico Madrid di avere liquidità per arrivare ai nuovi acquisti si è fatta più stringente e quindi ha portato la dirigenza ad abbassare le pretese circa il costo del cartellino di Morata.