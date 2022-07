Calciomercato Juventus, bomba in diretta: “Allegri esonerato ad una condizione”

Ci si avvicina alla fine del mese di luglio con il calciomercato della Juventus che continua ad essere l’argomento principale di discussione.

Non potrebbe essere altrimenti, vista la volontà della società di tornare a vincere al più presto. Finora il club non ha lesinato gli sforzi portando alla corte di mister Allegri elementi del calibro di Bremer, Di Maria e Pogba. Campioni che possono fare la differenza in serie A e che possono aiutare i bianconeri a farsi strada in Europa.

La campagna acquisti della società bianconera non si è ancora conclusa, l’impressione è che possano ancora arrivare a Torino un playmaker e un altro attaccante. La rosa va completata ma ci sarà tempo fino alla fine di agosto per farlo.

Calciomercato Juventus, Venditti: “Se non vincerà quest’anno Allegri non sarà più il tecnico bianconero”

Al momento non c’è una squadra nettamente favorita per la conquista dello scudetto, tanto più che le mosse di calciomrcato possono ancora spostare gli equilibri. Marco Venditti, giornalista sempre vicino al mondo Juventus, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri a TVPLAY_CMIT. “Se non vincerà quest’anno, Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. È chiaro che lui debba essere il primo a precisare, è una squadra che ha caratteristiche per potersi imporre in Serie A. Allegri sa che se dovessero arrivare altri due giocatori è alla guida della squadra più forte. Se dovesse toppare così, siamo veramente alle barzellette e alle comiche” sono le sue parole. La Juventus per adesso ha iniziato con il piede giusto, dovrà farsi trovare pronta per l’inizio del torneo, nel quale sarà fondamentale partire bene e non perdere terreno dalle rivali prima della lunga sosta per i mondiali invernali.