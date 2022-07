Calciomercato, Juventus spalle al muro: il guizzo del “Condor”

Calciomercato, Juventus spalle al muro. Galliani e Berlusconi fanno sempre più sul serio.

Mentre a Torino arrivavano Bremer, Di Maria e Pogba, nella non lontana Brianza il Monza preparava diverse operazioni e accoglieva elementi giunti tra uno stupore generale nonché in un ambiente che sembra aver ormai assunto la consapevolezza che il noto ed esperto duo ex Milan faccia sul serio e non abbia intenzioni di accontentarsi dell’etichetta di neopromossa.

Ben lungi dal volersi cullare su quanto fatto lo scorso anno e in queste settimane estive, il Condor e il ben noto Silvio sono attualmente sulle tracce di diversi giocatori che possano ulteriormente corroborare una rosa attualmente costituita da elementi ben più importanti di quelli solitamente rappresentanti l’ossatura di una squadra arrivata in A dopo quasi un secolo.

Calciomercato Juventus, Berlusconi fa sul serio per Belotti

In seguito alle voci su Icardi e Dybala, in particolar modo, il Monza avrebbe iniziato a stringere il cerchio intorno a diversi elementi che gli addetti ai lavori credono possano fare al caso di mister Stroppa. Se l’ex Juventus è ora della Roma, il connazionale del PSG resta una suggestione non utopistica ma a dir poco difficile.

Molto più fattibile invece una pista Belotti nata da diverse settimane e potenzialmente rappresentante una suggestione più che intrigante per entrambi le parti coinvolte, soprattutto per un Gallo che ha tanta voglia di cantare dopo anni caratterizzati da soffusioni notturne più che da vere e proprie albe.

La sua volontà è quella di restare in Serie A ma, oltre ai lombardi, resta vigile la Juventus, rappresentante un progetto stimolante e, comunque, di certo ben più allettante rispetto a quello comunque più che rispettabile del Monza.

Come riporta Tuttomercatoweb, l’interesse è doppio ma qualora la Juve decidesse di fare sul serio, partirebbe con non poche posizioni di vantaggio.