Calciomercato, Juventus impazzita: “Offerta ufficiale per Firmino”

Calciomercato Juventus, Cherubini fa sempre più sul serio. Il piano è quello di rendere la squadra sin da subito nuovamente competitiva. L’offerta per Firmino è ufficiale.

Il livore e le preoccupazioni successive ad un percorso in campionato tutt’altro che felice e conseguenti anche alle diverse perdite di elementi decisivi o importanti per Allegri sono state ultimamente lenite dalle diverse operazioni apparecchiate o concluse dai dirigenti.

Se è vero che da un lato si è assistito alla sortita di de Ligt, è altrettanto giusto evidenziare come quest’ultima abbia permesso ad Agnelli di incassare un bottino non indifferente e a Cherubini e colleghi di lavorare con maggior margine di manovra dopo il risparmio sugli stipendi ottenuto con gli addii di Chiellini Dybala o Bernardeschi.

Giusto, dunque, riconoscere il grande operato dei bracci di Andrea nonché dello stesso presidente, ben consapevole che bisognerà avere un’unilateralità di vedute al fine di remare tutti verso un’unica e nobile direzione. Quella cioè di tornare a rendere la Vecchia Signora una squadra competitiva e dominatrice, come non accade da almeno due anni a questa parte.

Calciomercato Juventus, offerta ufficiale per Firmino

I presupposti sembrano esserci ma ciò non esclude la necessità di intervenire con nuovi ingaggi nelle prossime settimane. Bremer rappresenta un piccolo capolavoro ma difficilmente al J-Medical non giungerà anche un altro difensore che possa corroborare il pacchetto costituito da Gleison, Federico e Leonardo. In attesa di novità su tale fronte, intanto, non sfugga quanto raccolto da Tuttojuve.com.

A Torino hanno infatti da tempo annoverato Roberto Firmino nel corpo dei giocatori interessanti per il reparto offensivo. Ad oggi, il Liverpool non ha accettato le avances da 23 milioni di euro giunte dal Piemonte ma sono tutt’altro che esclusi rilanci nei prossimi giorni.