Il calciomercato della Juventus continua ad essere l’argomento principale di discussione tra i tifosi bianconeri sotto l’ombrellone.

Finora non si può certo negare che la Juventus abbia fatto degli investimenti importanti per portare alla corte di Allegri giocatori in grado di fare la differenza sia in Italia che in Europa. Di Maria, Bremer e Pogba hanno già fatto vedere di che pasta sono fatti e saranno tra gli uomini guida dei bianconeri nella stagione che è appena iniziata.

Manca ancora però qualcosa nella rosa, specie in attacco. Dove il sogno continua ad essere il ritorno a Torino di Alvaro Morata. Giocatore che conosce bene l’ambiente e gli schemi di Allegri, che non avrebbe difficoltà ad inserirsi nel gruppo anche nel giro di pochi giorni. C’è ancora una casella da occupare e lo spagnolo potrebbe svolgere sia i compiti di vice-Vlahovic sia quelli di attaccante esterno di sinistra.

Calciomercato Juventus, Morata continua a restare l’obiettivo primario

Come spiega la Gazzetta dello Sport non ci sono aperture da parte dell’Atletico Madrid però per il ritorno del giocatore a Torino e per adesso ha deciso di tenere Morata come attaccante di riserva. La Juventus continuerà a monitorare la situazione ma non è intenzionata a fare rilanci e ad andare oltre i 15-20 milioni di euro, considerata anche l’età del giocatore. La soluzione ideale per il club bianconero sarebbe quella di arrivare ad un nuovo prestito oneroso – visto anche il rinnovo di Morata con l’Atletico – ma l’Atletico continua a fare muro. C’è ancora margine di manovra, considerando che il centravanti spagnolo sarebbe ben felice di tornare alla corte di Allegri. Per cui il quotidiano sportivo sottolinea come si possano aspettare anche gli ultimi giorni di mercato, con la Juventus che come ultima soluzione sarebbe pronta ad andare oltre i 20 milioni di euro pur di accaparrarsi le sue prestazioni.