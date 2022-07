Calciomercato Juventus, patti chiare ed amicizia lunga: “Resto ad una condizione”

Calciomercato Juventus, il futuro di Fagioli potrebbe essere deciso già in questa sessione, ecco cosa potrebbe succedere.

Fagioli ha espresso la volontà di rimanere in bianconero ma solo in cambio di avere spazio opportuno per potersi mettere in mostra. Il giocatore andrà in scadenza nel 2023 e queste settimane saranno cruciali per il suo futuro.

Nella scorsa stagione (In Serie B con la Cremonese) ha disputato una stagione davvero soddisfacente, riuscendo ad ottenere la qualificazione in Serie A con il club lombardo. Ma adesso bisogna fare il punto su quale sarà il futuro del centrocampista. Come scrive ‘Repubblica’, molto, dipenderà anche delle volontà di Allegri.

Calciomercato Juventus, Fagioli rinnova ma con garanzie

Fagioli quindi potrebbe rimanere e anche rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2023 ma solo davanti ad alcune garanzie, appunto, un attestato certificato che gli garantisca la possibilità di avere spazio in squadra. Su questo sarà decisiva la volontà di mister Allegri.

Adesso il giocatore è in USA insieme alla squadra. Il suo destino sarà anche deciso proprio grazie alle prestazioni nella tournée americana, dove Allegri lo avrà sotto i riflettori. Fagioli ha dimostrato attaccamento e volontà di sacrificio ed è garantito possa fare bene già da subito. Staremo a vedere cosa succederà, chiaramente anche in fase di rinnovo di contratto.