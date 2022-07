Calciomercato Juventus, Paredes e la bomba dall’Argentina: ennesima conferma

Calciomercato Juventus, il centrocampista del Psg oggi è tornato in campo nell’amichevole dei parigini con il Gamba Osaka.

Un francese, un argentino e un brasiliano. Non è l’incipit di una barzelletta ma sono le nazionalità dei tre acquisti effettuati dalla Juventus in questo roboante calciomercato estivo. Pogba, Di Maria e Bremer. Un tris d’assi per il tecnico Massimiliano Allegri, che ora ha tutto ciò che serve per tornare a sognare lo scudetto e lanciare l’assalto alle due milanesi. Ma la “colonia” sudamericana potrebbe presto tornare ad ingrossarsi: il quarto colpo, che andrà verosimilmente a rafforzare il centrocampo, proviene dall’Argentina proprio come il “Fideo”. E proprio insieme lui ha giocato fino a qualche mese fa.

Si tratta di Leandro Paredes del Psg, il cui nome viene accostato alla Vecchia Signora già da diverse settimane. L’ex romanista – in Italia ha vestito anche le maglie di Chievo ed Empoli – non ha il posto assicurato al Psg. E secondo i media francesi rientra nella lista degli esuberi che avrebbe stilato il nuovo allenatore Christophe Galtier.

Calciomercato Juventus, la trattativa per Paredes è in fase di decollo

Poco prima dell’ufficialità del ritorno a Torino di Pogba, il centrocampista argentino aveva lasciato un indizio clamoroso, iniziando a seguire sui social il profilo ufficiale della Juventus. Dettaglio che non poteva passare inosservato. Il direttore sportivo Federico Cherubini – come confermano anche dall’Argentina (Tyc Sports) – ci sta lavorando ma la trattativa resterà bloccata almeno fino a quando il club non riuscirà a liberare ulteriore spazio in rosa. Insomma, prima bisognerà cedere qualcuno. Arthur e Rabiot, ad esempio, due che sembrano avere da tempo la valigia in mano. Effettuate queste operazioni in uscita, la Juventus potrà esaudire le richieste del Psg, presentandosi con almeno venti milioni di euro e assicurarsi un altro elemento che piace molto a Massimiliano Allegri.