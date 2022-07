Calciomercato Juventus, il prescelto di Allegri: si chiude “solo” a 20 milioni

Rinforzi in tutte le zone del campo per rendere la Juventus sempre più forte, c’è ancora tanto lavoro da fare per la dirigenza in questo calciomercato.

Ci si avvicina sempre più all’inizio del prossimo campionato di serie A ma la rosa a disposizione di mister Allegri vede ancora alcuni vuoti importanti. Vuoti che andranno colmati nel minor tempo possibile, in modo che l’allenatore possa testare sul campo i volti nuovi e farli integrare nel migliore dei modi nei suoi schemi di gioco.

Le trattative sono tante e ben imbastite da parte di Cherubini e il suo staff. Consapevoli però che c’è bisogno ancora di tempo per riuscire a chiudere gli accordi. Si rimane dunque in attesa di qualche svolta, ma la Juventus sa benissimo che per tornare a vincere c’è bisogno di una squadra ampia, che possa garantire al tecnico possibilità di scelta specie quando ci saranno tanti impegni ravvicinati.

Calciomercato Juventus, Paredes può arrivare con 20 milioni

La priorità dei bianconeri al momento sembrano essere due, ovvero la ricerca di una punta che possa giocare sia come vice che come spalle di Vlahovic. E poi quella di un playmaker che sappia dettare i tempi della manovra. Il nome caldo continua a rimanere quello di Paredes del Psg, che conosce tra l’altro molto bene il calcio italiano.

Le PSG pourrait accepter un départ de #Paredes uniquement contre une indemnité plancher de 20 millions d’€. Le joueur souhaite retrouver un temps de jeu plus conséquent. Son entourage sonde d’ores et déjà le marché. Intérêt de la JUV qui doit préalablement dégraisser. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 25, 2022

Come spiega il giornalista Abdellah Boulma l’argentino vuole trovare più spazio ma la Juve prima di affondare il colpo dovrà cedere qualcuno a centrocampo. Il Psg, dal canto suo, è pronto a cederlo per 20 milioni di euro.