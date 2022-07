Calciomercato Juventus, capolavoro Cherubini: scontro con Napoli e Roma

Calciomercato Juventus, la ciliegina sulla torta: Allegri sfida Mourinho e Spalletti per il super colpo. Scontro titanico.

L’acquisto di Bremer ha sicuramente contribuito a ridare entusiasmo in casa Juve. Le partenze di Chiellini e de Ligt richiedevano infatti un innesto mirato, pronto sin da subito, che potesse inserirsi in pompa magna nello scacchiere tattico di Max Allegri. Ma non è finita qui.

Dopo averla beffata con un blitz d’altri tempi, la Juventus potrebbe dar vita ad un nuovo duello di mercato con l’Inter, questa volta per Milenkovic: il serbo costa 15 milioni di euro, soldi che la Fiorentina eventualmente investirebbe per uno tra Kumbulla e Castana, stando alle indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore. Tuttavia, quello del gigante “Viola” non è l’unico profilo monitorato con estrema attenzione dalla diade Cherubini-Arrivabane, che ha messo nel mirino un altro difensore molto appetito dai club di Serie A.

Calciomercato Juventus, sfida a Napoli e Roma per Senesi

Si tratta di Marcos Senesi, centrale difensivo in forza al Siviglia e corteggiato – tra le altre – anche da Napoli e Roma. Molto possente ma allo stesso tempo veloce, tecnico e con una buona capacità di verticalizzare ed uscire palla al piede, Senesi rappresenterebbe il profilo giusto con il quale, all’occorrenza, far rifiatare Bremer, con il quale però potrebbe anche giocare in coppia. Gli andalusi chiedono non meno di 15 milioni di euro, cifra che potrebbe subire un deprezzamento all’appressarsi della chiusura della sessione estiva di contrattazioni. Stando a quanto riferito da Elcrackdeportivo.com.ar, si starebbero creando i presupposti per un vero e proprio duello di mercato: Napoli, Roma e Juventus sono pronti a darsi battaglia, per portare in Italia un giocatore molto promettente e tecnicamente valido, in entrambe le fasi di gioco.