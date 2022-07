Calciomercato, scippo alla Bremer: la Juventus ora trema sul serio

Dopo l’amichevole vinta con il Guadalajara si torna a parlare di calciomercato in casa Juventus mentre si avvicina l’inizio della serie A.

La campagna di rafforzamento della rosa di mister Allegri è tutt’altro che conclusa. Dopo gli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba serviranno ancora altri elementi per far sì che la Juventus possa lottare per lo scudetto e per un cammino importante in Champions League. Ci sarà tempo comunque fino alla fine del mese di agosto per chiudere le trattative.

Nel frattempo la squadra bianconera continuerà ad allenarsi per preparare al meglio l’inizio della stagione. Non bisognerà perdere terreno dalle rivali per rimanere in lotta per il primo posto. La dirigenza è impegnata dunque a portere i volti nuovi nel minor tempo possibile, ma si continua a lavorare anche sul fronte cessioni.

Calciomercato Juventus, il Tottenham prova il sorpasso per Zaniolo

Cessioni che potrebbero servire per sferrare un nuovo assalto sugli obiettivi dei bianconeri. Un nome caldo continua a rimanere quello di Nicolò Zaniolo, al quale la Juventus continua a rimanere molto interessata. Tuttavia finora non si è riusciti a trovare un punto d’incontro con la Roma, che chiede almeno 45-50 milioni di euro per chiudere la trattativa. La dirigenza bianconera adesso potrebbe però avere a che fare con una pericolosa rivale. Il direttore di Tuttosport Vaciago alla Tv di CMIT ha però sottolineato: “Non escludo che Zaniolo vada al Tottenham. La Roma vuole venderlo e potrebbe accettare le condizioni della Juventus ma se scende in campo il Tottenham, potrebbe succedere quanto accaduto all’Inter con Bremer”. Ovvero un sorpasso a suon di milioni di euro che potrebbe portare il jolly offensivo a giocare in Inghilterra con la maglia degli Spurs.