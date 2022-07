Calciomercato Juventus: “L’addio di Ramsey può sbloccare Paredes”

Il calciomercato della Juventus potrebbe subire una accelerata nelle prossime ore dopo l’annuncio dell’accordo con Aaron Ramsey.

La partenza del giocatore gallese non era in dubbio, il club bianconero già da tempo aveva deciso che il futuro del centrocampista non sarebbe stato a Torino dopo il ritorno dal prestito ai Rangersi. La Juve su Twitter ha annunciato di aver trovato l’accordo per la risoluzione del suo contratto, ora l’ex Arsenal sarà libero di accasarsi altrove.

Una notizia importante per il club bianconero perché la partenza di Ramsey libera un posto a centrocampo e consente anche un notevole risparmio sul monte ingaggi. Una somma che si potrà reinvestire altrove, un nome caldo continua a rimanere quello di Leandro Paredes del Psg.

Calciomercato Juventus, Galetti: “Paredes è uno che sposta gli equilibri”

Le parole di Rudy Galetti, esperto di calciomercato, a Calciomercato.it in onda su TvPlay confermano l’interesse della Juve nei confronti del centrocampista argentino. “Si stanno intensificando i contatti per Paredes, sicuramente è una soluzione. A centrocampo la Juventus deve rimediare, era naturale per Ramsey la rescissione per fare spazio ad altri. La trattativa per Paredes ora può scaldarsi ulteriormente nelle prossime ore con la Juventus che proverà ad affondare” ha detto. Sottolineando però anche come “Paredes è un giocatore ottimo ma che durante il corso della stagione può avere qualche problema, avere due giocatori per valore assoluto come Pogba e Paredes è un bel miglioramento, però è da mettere in conto che entrambi nel corso della stagione possono avere qualche problemino. Paredes è un giocatore che in partita secca è in grado però di spostarti gli equilibri”.